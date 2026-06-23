Актриса Зендая в кожаном топе с декольте появилась на публике

Голливудская актриса Зендая в кожаном топе появилась на публике с мужем и коллегой Томом Холландом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Зендая и Том Холланд вышли в свет в Берлине в рамках пресс-тура «Человек-паук: Совершенно новый день». Актриса позировала перед фотографами в черном кожаном костюме, который состоял из топа с декольте и макси-юбки. Артистка добавила к образу массивные синие серьги. Ей уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, розовыми румянами и блеском для губ. Том Холланд предпочел красную рубашку с галстуком, брючный костюм и туфли.

22 мая Зендая прогулялась по Нью-Йорку в желтых боксерских шортах и расстегнутом черном бомбере. Образ дополнили серебряные туфли-лодочки и серьги. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж с кремовой помадой. Актриса скопировала наряд с показа новой коллекции Louis Vuitton.

До этого Зендая стала лицом выпуска бразильского журнала Vogue. Она позировала в пестром мини-платье из бахромы. Образ дополнило колье с крупными камнями. Волосы ей уложили локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. На других фото она позировала в шляпе с перьями и пальто с длинным шлейфом.

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