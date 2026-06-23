От пляжной классики к тренду лета 2026: как носить желейные босоножки

За последние сезоны обувь претерпела заметные изменения: кроссовки стали напоминать балетки и лоферы, массивные сабо приобрели более изящный вид. Теперь дизайнеры обратили внимание на новый неожиданный гибрид. В центре летних трендов оказались босоножки на каблуке из прозрачного пластика — современная интерпретация тех самых «желейных» сандалий, которые многие помнят с детства.

© Just Talks

Раньше такую обувь сложно было представить вне пляжного или курортного образа. Сегодня ведущие бренды предлагают модели, которые легко сочетаются с городским стилем и выглядят более зрело, чем их предшественники. Вместо плоской подошвы — изящный каблук, вместо сугубо практичной функции — полноценный модный акцент.

Одной из самых обсуждаемых новинок сезона стали модели Jimmy Choo. Внешне они напоминают классические мюли, но выполнены из прозрачного материала с легким стеклянным эффектом. Небольшой каблук делает такую обувь удобной для повседневной носки, а необычная фактура добавляет образу свежести. По задумке бренда, эти босоножки должны ассоциироваться с беззаботностью летних дней и отпускным настроением.

Интересно, что подобный тренд оказался гораздо практичнее, чем может показаться на первый взгляд. Многие воспринимают пластиковую обувь как эффектный, но неудобный аксессуар. Однако современные материалы сделали ее значительно комфортнее. Именно поэтому такие модели постепенно выходят за рамки курортного гардероба и становятся частью повседневной жизни. Их носят не только на отдыхе, но и в городе, на вечеринках и даже в офисе с нестрогим дресс-кодом.

Популярность тренда во многом связана с его универсальностью. Прозрачные босоножки легко сочетаются как с джинсами, так и с летними платьями. Они не перегружают образ и при этом выглядят необычно. Особенно востребованы варианты в прозрачном исполнении, но дизайнеры активно экспериментируют и с цветом. В коллекциях можно встретить модели голубых, янтарных, серых и желтых оттенков, а также более смелые версии с яркими принтами.

К тренду подключился и Chloé. На показе сезона весна–лето 2026 бренд представил собственное прочтение модной новинки. Эти модели получились более игривыми и слегка напоминают игрушечную обувь. Пастельные оттенки, необычная форма каблука и полупрозрачная текстура сделали их одной из самых заметных деталей коллекции.

Новый тренд выделяется тем, что не стремится конкурировать с классическими лодочками. Эти босоножки имеют совершенно иной характер. Они выглядят более непринужденно, создают расслабленную атмосферу и идеально подходят для жаркой погоды. Небольшой каблук сохраняет женственность образа без привычного дискомфорта.

Похоже, этим летом привычные сандалии столкнулись с серьезным соперником. Если раньше «желейная» обувь напоминала только детские воспоминания, то теперь она уверенно занимает место одного из самых заметных модных символов сезона.