Ходченкова сняла метровые каблуки и предстала в спортивном образе

Светлана Ходченкова отправилась в легкое спортивное путешествие. Актриса временно променяла пилон на велосипед.

© WomanHit.ru

Светлана Ходченкова решила разнообразить свой спортивный досуг. Она сняла высоченные каблуки, на которых занимается на пилоне, и отправилась на велопрогулку в городе Павловск.

Звезда фильма «Северный ветер» опубликовала сочные летние кадры у себя в социальной сети. Артистка была в черных шортах, белой майке и красной бейсболке. Она сфотографировалась на фоне зеленой живописной природы и идеально чистого неба.

© WomanHit.ru

«Павловск», — кратко подписала Ходченкова.

«Вы, оказывается, тоже любите педали покрутить», «Я буду долго гнать велосипед... Красиво, атмосферно», «Тоже хочется на велик и наушники с любимой музыкой, но у нас такая жара...», «Красивые места! Тоже люблю такое», — написали фолловеры артистки.

Неизвестно, с кем именно Светлана совершала прогулку, но фанаты предположили, что компанию ей составил ее супруг.

Не так давно стало известно, что Ходченкова окольцевалась. Однако по сей день общественность почти ничего не знает о супруге актрисы. Единственное, что удалось СМИ раздобыть о нем, это поверхностную информацию о сфере деятельности — мужчина является бизнесменом в IT-области.