Без мешков под глазами: как пить воду и не отекать

Как ни странно, обезвоживание — такая же частая причина отечности по утрам, как и вода. Потому что проблема кроется не в жидкости как таковой, а в том, как и когда мы ее пьем. Рассказываем о правилах, которые помогут соблюдать водный баланс без вреда для лица.

Врачи и косметологи сходятся во мнении, что оптимальный объем жидкости в день — около 1,5–2 литров чистой не газированной воды. Однако у людей, склонных к отекам, такое количество (особенно в жару) провоцирует утренние мешки под глазами. Видя их, мы автоматически начинаем ограничивать жидкость, выпитую перед сном. Это логично и отчасти верно, но парадокс в том, что ее нехватка еще больше провоцирует застой лимфы и отеки. Как же быть?

Разбираемся в физиологии

Наш организм — это не губка, которая просто впитывает и отдает влагу. Это умная осмотическая система, которая поддерживает баланс. Поэтому в отеках виновата не вода, а неправильный график ее употребления и нарушение этого самого баланса электролитов.

Когда вы съедаете на ужин что-то соленое, в кровь поступает огромная доза натрия. Причем это необязательно должны быть роллы с соевым соусом или кусок пиццы. В переработанных продуктах соли не меньше, а это колбасы, консервы, соусы — то есть то, что мы едим каждый день.

Одна молекула соли удерживает вокруг себя двадцать молекул воды. Натрий вытягивает жидкость из сосудов в межклеточное пространство. А кожа век самая тонкая на лице, поэтому именно там сразу появляются отеки.

Если в этот момент вы отказываетесь пить, то мозг фиксирует стресс и включает режим экономии влаги: надпочечники начинают вырабатывать вазопрессин — антидиуретический гормон. В итоге вы ничего не выпили, но все равно отекли.

Поэтому первое и главное правило: пейте достаточно, но делайте это с умом.

1. Распределяйте воду стратегически

Почки могут комфортно фильтровать примерно 0,7–1 литр жидкости в час. Если вы весь день не пили, а вечером вспоминаете про 2 литра воды и пытаетесь наверстать упущенное, то для почек это сверх нагрузка, с которой они не справятся. Растягивайте свою норму (30 мл на кг веса) равномерно. Основной объем — в первой половине дня. Чем ближе ночь, тем меньше должны становиться порции выпитого. Хорошо, если последний стакан вы выпьете за 1,5 часа до сна.

2. Следите за балансом калия и натрия

Калий — это природный антагонист натрия, он работает как мягкий диуретик, выталкивая лишнюю воду из тканей. Часто отеки — это не столько избыток натрия, сколько недостаток калия. Поэтому добавьте в вечерний перекус или ужин продукты, богатые калием: авокадо, шпинат, курагу, печеный картофель, белую фасоль. Это поможет организму справиться с солью.

3. Пейте воду комнатной температуры

Рассказы о пользе ледяной воды из холодильника — это миф. Она вызывает спазм периферических сосудов и замедляет ток лимфы. Лимфатическая система, в отличие от кровеносной, не имеет своего «насоса», она движется только за счет сокращения мышц и температурных стимулов. Поэтому естественный дренаж способна обеспечить только вода комнатной температуры или теплая.

4. Следите за позой, в которой спите

Гравитацию никто не отменял. Если вы спите лицом в подушку или на абсолютно плоской поверхности, жидкость неизбежно начинает скапливаться в зоне лица.

Спать лучше на спине. Идеально, если изголовье кровати приподнято на 10-15 см. Также можно использовать ортопедическую подушку. И то, и другое обеспечивает гравитационный отток жидкости от головы.

Если любите спать на боку, используйте шелковые или сатиновые наволочки, которые оказывают меньшее давление на кожу.

5. Иногда вода ни при чем

Отек могут вызывать и другие факторы:

Алкоголь (даже бокал вина) не только обезвоживает организм, но и расширяет кровеносные сосуды, нарушая микроциркуляцию и способствуя задержке жидкости.

Сладкое на ночь повышает инсулин, а высокий инсулин дает почкам команду задерживать натрий.

Стресс и недосып повышают кортизол, который тоже провоцирует задержку жидкости.

Что делать, если отек уже появился?

Ни в коем случае не используйте мочегонные чаи — они вымывают калий. Кубики льда оказывают временный эффект, но могут провоцировать купероз. Поэтому лучший способ убрать отек — сделать «лимфодренажную зарядку»: лежа в кровати, потянитесь руками и ногами вверх, мелко потрясите кистями и стопами секунд 30. Затем встаньте и сделайте несколько наклонов вниз (поза собаки мордой вниз из йоги), чтобы кровь прилила к голове, а потом резко выпрямитесь. Лимфатические клапаны заработают, и жидкость уйдет вниз.

Важно: если отеки не пропадают, несмотря на все меры, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить проблемы с почками или щитовидной железой.

Вода всегда будет основой нашего здоровья и молодости, поэтому самая большая ошибка — причислять ее к «врагам» и мучиться от жажды. Используйте наши советы и пейте столько, сколько требует ваш организм. Ведь от морщин из-за обезвоженности кожи избавиться намного сложнее, чем от отеков.