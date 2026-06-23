Жена Джастина Бибера снялась в бюстгальтере и стрингах

Жена певца Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, продемонстрировала фигуру в белье. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейли Бибер приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Ким Кардашьян Skims. На одном из кадров супермодель предстала перед камерой в телесном бюстгальтере и стрингах. Манекенщица позировала с распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, румянами, хайлайтером и помадой.

3 июня Бибер снялась в рекламе новой коллекции косметического бренда Rhode, в которую вошли бронзер и гибридный хайлайтер. Модель примерила красный укороченный кардиган, оранжевые трусы и желтые босоножки на каблуках. Звезда подиумов была запечатлена с распущенными волосами и макияжем. Манекенщица несла в одной руке чемодан, а в другой — гигантский бронзер.

Позже Бибер показала фигуру в крошечном коричневом бикини, зажав новый продукт, бронзер, между купальником и грудью. Образ дополнил черный кардиган. Волосы знаменитости распустили и сделали макияж с продуктами от бренда модели.