Возлюбленная Джейсона Стетхэма выложила фото в топе и велосипедках

Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала фигуру в удлиненных велосипедках. Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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39-летняя Рози Хантингтон-Уайтли предстала перед зеркалом в темно-синем топе с декольте Alo, который сочетала с удлиненными велосипедками и перчатками. Модель позировала с собранными в хвост волосами и без макияжа в спортзале.

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22 мая Хантингтон-Уайтли и Стетхэм появились на премьере фильма «7 псов», которая состоялась в Египте. Модель выбрала для закрытого светского мероприятия темно-синее облегающее платье с вырезами, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к наряду золотые массивные браслеты и серьги. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Джейсон Стетхэм предпочел белую футболку, бежевый брючный костюм и очки.

16 июня Рози Хантингтон-Уайтли показала фигуру в желтом бикини и красной рубашке с поясом. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы ей зализали назад и сделали легкий макияж. Съемка прошла на веранде с панорамным видом на город.