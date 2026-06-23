Какие брюки будут в моде летом: от пижамных до прозрачных

Мода летом всегда немного смелее. Как будто само настроение сезона подталкивает к тому, чтобы отказаться от привычной базы и попробовать что-то новое, более легкое и живое. И брюки в этом смысле стали одной из самых интересных точек для экспериментов, напоминает Ольга Волконская.

Пижамные модели давно вышли за пределы спальни. Теперь это не про домашний уют, а про расслабленный стиль, который спокойно живет и в городе, и на отдыхе. Свободный крой, мягкая посадка, легкие ткани — все работает на ощущение комфорта, которое сегодня ценится не меньше внешнего вида.

Атласные брюки добавляют совсем другое настроение. В них есть легкий блеск, аккуратная текучесть ткани и ощущение продуманности образа без лишней строгости. Их легко представить и на вечерней прогулке, и в отпускном гардеробе, где одежда должна быть красивой, но не перегруженной.

Цветочные принты снова возвращаются, но уже без наивности прошлых лет. Теперь это скорее про уверенность и мягкую женственность, когда узор становится акцентом, а не попыткой «украсить любой ценой». Такие брюки легко становятся главным элементом образа.

Есть и более лаконичные решения вроде капри. Они снова всплывают из нулевых и удивительно органично смотрятся в современном гардеробе, особенно в городских летних образах, где важна простота и четкий силуэт.

Объемные брюки дают ощущение свободы в чистом виде. Шаровары, парашюты, мягкие широкие формы — все это создает движение и воздух в образе, будто одежда перестает сковывать и начинает работать вместе с человеком, а не против него.

Блумеры, наоборот, играют на романтике и легкости. Их часто выбирают для отдыха, пляжа или теплых вечеров, когда хочется чуть больше мягкости в деталях и немного игривого настроения.

Прозрачные модели — уже история про смелость. Здесь важно не перегрузить образ, а удержать баланс, чтобы легкость ткани выглядела стильно, а не случайно.

И в итоге все эти разные брюки объединяет одно: они убирают скучную базу и дают возможность летом выглядеть живо, свободно и чуть более уверенно, чем обычно.

Лето 2026 в моде делает ставку на комфорт и спокойные силуэты, где вещи легко сочетаются между собой и не требуют сложной стилизации. Широкие брюки, льняные рубашки и мягкий монохром становятся основой гардероба, который выглядит собранно без усилий, как писал «ГлагоL».