Названа неочевидная причина проблем с волосами

Жесткость воды может являться причиной возникновения проблем с волосами. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по уходу за волосами компании TROUVER Ли Шэньхан.

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«В России жесткость воды измеряется в мг-эквивалент/л. Показатель выше 7 единиц считается жестким. Пока волосы мокрые, минералы из воды оседают на стержне и кристаллизуются по мере высыхания — образуется тонкая, но плотная минеральная пленка. Она поднимает чешуйки кутикулы, повышает пористость и блокирует влагу снаружи, не давая ей проникнуть внутрь волоса. Отсюда ощущение, будто волосы всегда слегка жесткие даже после кондиционера», — заявил специалист.

Шэньхан отметил, что для окрашенных волос последствия серьезнее: минералы вступают в реакцию с пигментами, и цвет начинает тускнеть и смещаться быстрее, чем должен. По его словам, кожа головы тоже страдает — минеральный налет затрудняет проникновение питательных веществ к корням и может вызывать зуд и шелушение. Как объяснил эксперт, шампунь в жесткой воде хуже пенится, из-за чего кажется, что голова плохо промыта — и человек начинает мыть ее чаще и с большим количеством средства, усугубляя проблему.

Чтобы понять, виновата ли вода в плохом состоянии волос, специалист посоветовал помыть голову бутилированной водой один-два раза. Он заявил, что если волосы заметно изменились, ответ получен.

Шэньхан отметил, что можно выстроить уход за волосами так, чтобы минимизировать ущерб от воды. Так, например, он посоветовал использовать хелатирующий шампунь.

«Хелатирующие компоненты захватывают соли кальция и магния и выводят их с поверхности волоса. Особенно критично это для окрашенных волос: минералы взаимодействуют с пигментами, из-за чего цвет тускнеет и смещается — особенно заметно это на блонде и пепельных оттенках. Использовать такой шампунь каждый день не нужно: это инструмент перезагрузки, раз в одну-две недели», — объяснил Шэньхан.

Он заявил, что при использовании хелатирующего шампуня перед окрашиванием, нужно дать волосам сутки отдохнуть.

«Следующий шаг — восстановить pH волоса после мытья. Водопроводная вода имеет щелочную реакцию и поднимает чешуйки кутикулы. Кислотное ополаскивание закрывает их обратно и частично нейтрализует минеральный налет. Самый доступный вариант — яблочный уксус: столовая ложка на литр воды, наносится как последнее ополаскивание после кондиционера. В чистом виде уксус использовать нельзя — раздражает кожу. Для сухих волос концентрацию стоит снизить вдвое», — посоветовал эксперт.

Тем, кто не хочет использовать уксус, Шэньхан рекомендовал купить финишный спрей или кондиционер с pH ниже 4,5.

Эксперт заявил, что питательные маски при жесткой воде — обязательный этап в уходе.

«Масла — кокосовое, аргановое, оливковое — создают защитное покрытие на поверхности волоса и мешают минералам снова закрепиться на кутикуле. Наносить маску нужно на влажные, но не мокрые волосы сразу после хелатирующего шампуня: в этот момент кутикула максимально открыта», — объяснил специалист.

Он посоветовал держать маску 20–30 минут под полотенцем, так как тепло помогает активным компонентам проникнуть глубже. По его словам, смывать лучше прохладной водой: горячая снова поднимает чешуйки, и весь эффект потеряется на последнем шаге.

Шэньхан рассказал, что после того, как чешуйки закрыты прохладной водой, крайне важно правильно высушить пряди. Он рекомендовал использовать современные высокотехнологичные фены-стайлеры, так как бережная сушка и аккуратная укладка минимизируют пушение, убирают излишнюю жесткость и возвращают прядям естественный блеск.

Специалист также обратил внимание на популярные фильтры на душ. Шэньхан заявил, что при всей привлекательности цены они эффективны лишь несколько применений. По его словам, серьезно снизить жесткость способны только магистральные системы умягчения воды.