Кайли Дженнер похвасталась фигурой в крошечном бикини

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер продемонстрировала фигуру в купальнике. Бизнесвумен разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер предстала перед камерой в черном лифе бикини и велосипедках. Модель была запечатлена с распущенными волосами, сидя в шезлонге под зонтом. Знаменитость засняли во время разговора с подругой.

13 мая Дженнер снялась в черных брюках-каприи и топе в тон. Образ дополнили мюли, украшения, а также бордовая лаковая сумка Birkin от Hermes, выполненная из кожи крокодила. Точная стоимость изделия неизвестна из-за уникальности, однако сумма может достигать нескольких миллионов рублей. Волосы Дженнер уложила локонами и сделали макияж с матовой помадой.

Позже Кайли Дженнер выложила фото в черном лифчике и спущенных синих джинсах. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж. Бизнесвумен позировала сидя на подоконнике. На других кадрах она примерила другие комплекты нижнего белья.

Недавно Кайли Дженнер показала фигуру в черном мини-платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Волосы ей уложили крупными прядями и сделали макияж. Съемка прошла в интерьере спальни.