Участница «Фабрики звезд» вышла в свет в наряде за полмиллиона рублей

Участница шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко посетила премию «Муз-ТВ» в наряде за полмиллиона рублей. Стоимость образа певицы раскрыл Telegram-канал «Звездач».

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По данным издания, 39-летняя певица вышла в свет в платье коллекции Alexander McQueen. При этом известно, что в данном наряде исполнительница появлялась на музыкальной премии 21 год назад.

Дайнеко дополнила образ сумкой Dior и колье со стразами. В качестве обуви она выбрала босоножки от Alevi Milano.

В декабре 2025 года Виктория Дайнеко похвасталась сумкой за полмиллиона рублей. Она продемонстрировала упакованную в фирменную коробку сумку Hermes.