Актриса Карла Бруни посетила гала-ужин ювелирного бренда «Pomellato: революционный ювелирный дом». Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя Карла Бруни позировала в пудровом шелковом платье-комбинации, дополнив образ черным жакетом и сетом из сережек и ожерелья. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с блестками.

Знаменитость в 33 года родила первенца от будущего писателя, философа Рафаэля Энтовена, который на тот момент учился в университете. Супермодель критиковали за отношения с женатым студентом. В прессе также обсуждали, что у Бруни был роман с отцом молодого возлюбленного. Пара прожила вместе семь лет и рассталась по инициативе Энтовена. Писатель позже признавался журналистам, что со временем они стали просто друзьями, а это их не устраивало.

В 2007 году Бруни познакомилась с Николя Саркози на дипломатическом приеме, и 8 января 2008 года политик (тогда он был президентом Франции. — «Газета.Ru») на пресс-конференции подтвердил, что состоит в отношениях с супермоделью и планирует на ней жениться. Свадьба пары состоялась 2 февраля 2008 года в Елисейском дворце. Для Саркози этот брак стал третьим. И 19 октября 2011 года у супругов родилась дочь Джулия.