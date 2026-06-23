Маркетолог Новиков: нишевые товары часто покупают ради ощущения особенности

Маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков рассказал, что интерес к нишевым товарам часто связан не с реальной необходимостью, а с желанием покупателя подчеркнуть свою особенность.

По словам эксперта, раньше слово «нишевый» чаще использовали для эксклюзивных товаров или продуктов для узкой аудитории. Теперь этот ярлык стал популярным в соцсетях и начал применяться гораздо шире — в том числе к вещам массового спроса.

«Популярность трендов, как и почти любого явления, определяют соцсети. Когда у лидера мнений появляется история нишевости, пользователи начинают видеть его контент, создавать похожий, и всё это вирусится», — сказал Новиков в беседе с сайтом «Москва 24».

Он отметил, что алгоритмы усиливают интерес к теме: после лайка, просмотра или комментария человеку начинают чаще показывать похожие ролики. По мнению маркетолога, такой тренд может продержаться около года-полутора и лучше всего подходит товарам, которые можно быстро запустить или обновить.

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