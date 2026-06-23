Названы самые сексуальные футболисты чемпионата мира

Британец Джуд Беллингем попал в список самых сексуальных футболистов чемпионата мира по футболу. Подборку привлекательных по мнению фанатов игроков ЧМ-2026 опубликовало издание Swoon.

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Помимо Беллингема, статус самых красивых получили американец Кристиан Пулишич, южнокорейский игрок Чо Гюсон, хорват Йошко Гвардиол, француз Вильям Салиба и нидерландский спортсмен Микки ван де Вен. Кроме того, в список попали испанец Ферран Торрес, немец Кай Хаверц, австралиец Джексон Ирвин и бразилец Винисиус Жуниор.

Болельщиики также назвали привлекательными португальца Жуана Невеша, швейцарца Рикардо Родригеса, аргентинца Родриго де Пауля, мексиканца Рауля Хименеса и японца Кэйто Накамура.

Ранее в июне популярность розовых бутс у футболистов на ЧМ объяснили.