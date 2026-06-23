Определены главные признаки умного гардероба

«Умный гардероб» — система, в которой нет случайных вещей, а каждый предмет имеет свою роль, сочетается с другими и помогает решать реальные задачи в жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала фэшн-эксперт, арт-директор французского бренда «Michel Kataná» Наталья Семенова.

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«Даже самый практичный гардероб не должен состоять только из базовых вещей. Ему нужны детали, которые задают характер образа. Это может быть качественная сумка, палантин, ремень или другое выразительное изделие. Такие вещи работают как акценты: они собирают образ и делают даже простые комплекты более цельными», — рассказала она.

По ее мнению, еще один важный признак умного гардероба — отсутствие лишних вещей: тех, которые годами висят с биркой или надеваются только в редких случаях.

«Хорошая вещь должна соответствовать реальным сценариям жизни, а не воображаемому событию, для которого когда-нибудь может понадобиться особый образ. Простой стилистический тест: если вещь не использовалась целый сезон, стоит спросить себя, выполняет ли она еще какую-то функцию в гардеробе», — рекомендовала эксперт.

Арт-директор отметила, что большинство вещей должны легко сочетаться между собой.

«Умный гардероб похож на конструктор: его элементы можно собирать в разные комбинации без долгих поисков и дополнительных покупок. Обычно такую систему создают за счет спокойной цветовой палитры, понятных форм и вещей, которые поддерживают общую стилистику. В результате меньше времени уходит на выбор образа, а необходимость покупать что-то «под конкретный случай» возникает реже», — добавила Семенова.

Специалист призвала делать покупки осознанно, а не импульсивно.

«Умный гардероб формируется постепенно. Вещи в нем появляются не потому, что была распродажа или захотелось обновления в конкретный момент, а потому что они действительно нужны. Хороший способ проверить будущую покупку — отложить ее на неделю. Если через несколько дней вещь все еще кажется необходимой, можно возвращаться к вопросу покупки. Еще один важный вопрос: насколько легко она впишется в уже существующий гардероб? Если для нее придется докупать еще несколько вещей, это может быть сигналом, что покупка не самая рациональная», — посоветовала она.

И в заключение Семенова заявила, что основа гардероба не зависит от сезона.