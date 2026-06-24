Сиенна Миллер пришла на вечеринку в меховой накидке

Сиенна Миллер появилась в меховой накидке в 40-градусную жару
Сиенна Миллер привлекла внимание на летней вечеринке в Лондоне необычным выбором наряда. Несмотря на почти сорокоградусную жару, актриса появилась в меховой накидке поверх шелкового платья. Примечательно, что Миллер вышла в свет спустя чуть больше месяца после родов.
Сиенна Миллер появилась в необычной меховой накидке на фоне жары, когда посетила летнюю вечеринку Serpentine Gallery в Лондоне. На мероприятии также были замечены Рози Хантингтон-Уайтли и Айла Фишер, обе в ярких вечерних образах, передает Daily Mail.
44-летняя Миллер выбрала объемное пальто с меховой отделкой поверх шелкового платья, несмотря на почти 40-градусную жару в Лондоне на этой неделе. Образ она дополнила босоножками на ремешках и золотым клатчем. Примечательно, что звезда появилась на мероприятии всего через шесть недель после рождения третьего ребенка.
Рози Хантингтон-Уайтли сделала ставку на белое платье с вырезами, высокие черные шпильки и золотое колье. 50-летняя Айла Фишер выбрала нежный розовый наряд. Известно, что вечеринка Serpentine Summer Party обычно проходит как ежегодный благотворительный вечер галереи и собирает множество звездных гостей.
Ранее сообщалось, что 44-летняя Сиенна Миллер, по данным СМИ, готовится к свадьбе со своим молодым бойфрендом Оли Грином. Манекенщик, как утверждается, сделал актрисе предложение спустя неделю после рождения их второй общей дочери.
Это уже четвертая помолвка для Миллер, хотя замужем она пока ни разу не была. Известно, что первая дочь пары родилась в 2023 году, а вместе Сиенна и Оли уже около шести лет.
Слухи о помолвке появились в минувшие выходные, когда актриса появилась на публике с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Позже она показала украшение во время поездки в Барселону, где ее заметили после вечеринки всего через неделю после родов.
Представители актрисы пока не комментируют возможную свадьбу, а сама Сиенна подробностями предстоящего бракосочетания пока не делилась.