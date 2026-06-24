Сиенна Миллер пришла на вечеринку в меховой накидке

Сиенна Миллер привлекла внимание на летней вечеринке в Лондоне необычным выбором наряда. Несмотря на почти сорокоградусную жару, актриса появилась в меховой накидке поверх шелкового платья. Примечательно, что Миллер вышла в свет спустя чуть больше месяца после родов.

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Сиенна Миллер появилась в необычной меховой накидке на фоне жары, когда посетила летнюю вечеринку Serpentine Gallery в Лондоне. На мероприятии также были замечены Рози Хантингтон-Уайтли и Айла Фишер, обе в ярких вечерних образах, передает Daily Mail.

44-летняя Миллер выбрала объемное пальто с меховой отделкой поверх шелкового платья, несмотря на почти 40-градусную жару в Лондоне на этой неделе. Образ она дополнила босоножками на ремешках и золотым клатчем. Примечательно, что звезда появилась на мероприятии всего через шесть недель после рождения третьего ребенка.

Рози Хантингтон-Уайтли сделала ставку на белое платье с вырезами, высокие черные шпильки и золотое колье. 50-летняя Айла Фишер выбрала нежный розовый наряд. Известно, что вечеринка Serpentine Summer Party обычно проходит как ежегодный благотворительный вечер галереи и собирает множество звездных гостей.

Ранее сообщалось, что 44-летняя Сиенна Миллер, по данным СМИ, готовится к свадьбе со своим молодым бойфрендом Оли Грином. Манекенщик, как утверждается, сделал актрисе предложение спустя неделю после рождения их второй общей дочери.

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Это уже четвертая помолвка для Миллер, хотя замужем она пока ни разу не была. Известно, что первая дочь пары родилась в 2023 году, а вместе Сиенна и Оли уже около шести лет.

Слухи о помолвке появились в минувшие выходные, когда актриса появилась на публике с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Позже она показала украшение во время поездки в Барселону, где ее заметили после вечеринки всего через неделю после родов.

Представители актрисы пока не комментируют возможную свадьбу, а сама Сиенна подробностями предстоящего бракосочетания пока не делилась.