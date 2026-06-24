Модели Кейт и Лила Мосс вышли на публику в вечерних образах в Париже. Об этом сообщает Just Jared.

Кейт и Лила Мосс посетили показ Saint Laurent в Париже. Супермодель позировала в темно-синей полупрозрачной майке и черных джинсах. Ее 23-летняя дочь выбрала для выхода голубое мини-платье с золотой вышивкой.

В марте Лила Мосс посетила показ новой коллекции Saint Laurent, который прошел во время Недели моды в Париже. Манекенщица позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье без бюстгальтера. Модель также надела туфли на каблуках. Знаменитость пришла на мероприятие с собранными в пучок волосами и макияжем в естественном стиле.

Кейт Мосс родила дочь от совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака, с которым встречалась с 2001 по 2004 год. Несмотря на то, что пара распалась, родители девушки поддерживают дружеские отношения. Сейчас Лила Мосс успешно строит карьеру модели в агентстве своей матери. В частности, в 2020-м она рекламировала весенне-летнюю коллекцию Miu Miu.