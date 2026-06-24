Модель Хейли Бибер снялась в топе и коротких шортах

Жена певца Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, показала пресс в топе. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейли Бибер стояла перед зеркалом в сером топе на бретелях, который сочетала с черными облегающими короткими шортами, темно-синей флисовой кофтой и серьгами. Манекенщица собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

23 июня Бибер приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Ким Кардашьян Skims. На одном из кадров супермодель предстала перед камерой в телесном бюстгальтере и стрингах. Манекенщица позировала с распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, румянами, хайлайтером и помадой.

До этого Бибер снялась в рекламе новой коллекции косметического бренда Rhode, в которую вошли бронзер и гибридный хайлайтер. Модель примерила красный укороченный кардиган, оранжевые трусы и желтые босоножки на каблуках. Звезда подиумов была запечатлена с распущенными волосами и макияжем. Манекенщица несла в одной руке чемодан, а в другой — гигантский бронзер.

Ранее звезда «Эйфории» показала фигуру в облегающей майке и трусах.