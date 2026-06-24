Мадонна вышла в свет в дерзком кружевном мини. 67-летняя артистка не постеснялась показать фигуру.

Мадонна прибыла на Неделю мужской моды, которая проходит в Париже. 67-летняя королева поп-эстрады явилась в мини-наряде — словно ей по-прежнему 25.

Исполнительница хита Rain выбрала для вечера короткое дерзкое платье с кружевом, которое едва прикрывало бедра. На ногах у Мадонны были розовые туфли на шпильках с острым черным носом. Фото разместило издание Daily Mail.

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В Сети раскритиковали очередной дерзкий выход американской артистки.

«Она не выглядела бы такой старой, если бы не старалась так отчаянно молодиться», «Я не понимаю, она всегда говорила об искренности. А теперь почти все ее тело — фальшивка», «Ее шея сейчас кажется короче», «Выглядит дешево и нелепо, как всегда», «Очень плохо сидит платье, и обувь тоже не подходит», — написали недовольные в Сети.

А недавно Мадонна раскрыла некоторые подробности семейной драмы. У нее с дочкой Лурдес складывались непростые отношения — свободолюбивую наследницу душил непрестанный контроль со стороны матери. Поэтому девушка стала рано стремиться к самостоятельности. Сейчас же, как заверила Мадонна, у них с дочкой все хорошо. Их примирил общий трек, над которым они работали вместе.

Кстати, сын поп-звезды Рокко отдалился от матери тоже из-за постоянного контроля. Он уже давно живет в Британии с отцом Гаем Ричи.