Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер продемонстрировала фигуру в абсолютно прозрачном платье. Бизнесвумен поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер приняла участие в съемках рекламы новой пудры собственного бренда косметики Kylie Cosmetics. Модель позировала перед камерой в молочном прозрачном мини-платье, под которое надела шелковое белье в тон. Звезда реалити-шоу была запечатлена с собранными в гладкий пучок волосами и макияжем в естественном стиле. В руке бизнесвумен держала новую пудру.

В мае Дженнер снялась в черных брюках-капри и топе в тон. Образ дополнили мюли, украшения, а также бордовая лаковая сумка Birkin от Hermes, выполненная из кожи крокодила. Точная стоимость изделия неизвестна из-за уникальности, однако сумма может достигать нескольких миллионов рублей. Волосы Дженнер уложила локонами и сделали макияж с матовой помадой.

23 июня Дженнер выложила фото в черном лифе бикини и велосипедках. Модель была запечатлена с распущенными волосами, сидя в шезлонге под зонтом. Знаменитость засняли во время разговора с подругой.