Звезда сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини продемонстрировала фигуру в трусах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

28-летняя Сидни Суини позировала в бордовой облегающей майке и трусах в тон от собственного бренда белья SYRN. Актриса была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, лежа на кровати.

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3 июня Суини подогрела в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о вражде с коллегой Зендаей. Она опубликовала фото, сделанные во время съемок сериала «Эйфория», где исполнила роль Кэсси Ховард. Актриса показала снимки с коллегами Джейкобом Элорди, Алексой Деми и Эриком Дейном. При этом знаменитость проигнорировала Зендаю, которая также приняла участие в проекте. Интернет-пользователи предположили, что Суини не выложила фото с коллегой из-за плохих отношений.

До этого стало известно, что Зендая якобы отказалась сниматься с Сидни Суини на кинопремьере нового сезона «Эйфории». Издание The Tab сообщило, что Зендая принципиально избегает общения с коллегой из-за ее политических взглядов и участия в скандальных рекламных кампаниях.