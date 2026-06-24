Стилист объяснила популярность белого цвета в модном сезоне 2026 года

В 2026 году белый цвет (оттенок Cloud Dancer) стал особенно популярен в модной индустрии. При этом на показах сезона весна-лето он не был главным акцентом. Об этом газете «Известия» рассказала модный эксперт и стилист Александра Левитина.

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По словам специалиста, белый цвет присутствовал во многих весенне-летних коллекциях ведущих брендов и стал базовым элементом для построения образов.

«Белый оказался настолько органично встроен в сезон, что перестал восприниматься как самостоятельный тренд. Он присутствует в тотальных белых образах, колорблоке и в качестве базового слоя для других цветовых решений», — объяснила она.

Стилист отметила, что популярность белого связана с общественными настроениями, поскольку после нестабильности и постоянных изменений люди все чащи стремятся найти предсказуемость, спокойствие и контроль над свой жизнью.

Эксперт добавила, что у белого цвета есть собственные психологические особенности. Он не формирует ярко выраженные ассоциации, позволяя сместить акцент с образа на самого человека. В итоге на первом плане оказываются индивидуальность, поведение, а также качество вещей.

При этом на восприятие белого сильное влияние оказывает фактура ткани. Например, белый лен связан с отдыхом, трикотаж создает ощущение комфорта, шелк ассоциируется с вечерними образами, а поплин — с деловой средой.

По словам стилиста, вещи белого цвета можно использовать для составления монохромных образов, в основе которых будут лежать сочетания разных оттенков, таких как молочный и слоновая кость. Также с помощью белого можно сбалансировать одежду более ярких цветов или сделать его акцентным элементом.

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