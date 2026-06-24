Риз Уизерспун вышла в свет в платье с разрезом и декольте

Голливудская актриса Риз Уизерспун продемонстрировала фигуру в платье с разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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50-летняя Риз Уизерспун посетила премьеру приквела фильма «Блондинка в законе» — сериала «Эль», которая состоялась в Нью-Йорке. Актриса пришла на мероприятие с 22-летним сыном Диконом Филлиппом. Артистка позировала перед фотографами в розовом кружевном платье-миди с глубоким декольте и разрезом, которое дополнила бежевыми босоножками и серьгами. Знаменитость появилась на публике с уложенными распущенными волосами и макияжем.

© globallookpress

С 1999 по 2008 год Риз Уизерспун была замужем за актером Райаном Филиппом. У пары родилось двое детей: дочь Ава и сын Дикон. В 2011 году актриса вышла замуж за агента Джима Тота. Спустя год Риз Уизерспун родила сына Теннесси Джеймса. Весной 2023 года актриса и агент объявили о разводе.

В июле 2025-го Риз Уизерспун засняли во время отдыха с возлюбленным, финансистом Оливером Хаарманном. Влюбленные плавали, целовались и обнимали друг друга. Голливудскую актрису засняли в белом слитном купальнике, а ее бойфренда — в синих плавательных шортах.