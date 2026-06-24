Прически в панковском стиле стали трендом

Редакторы журнала Vogue назвали необычный тренд в мужских прическах. Материал появился на сайте издания.

© Lenta.ru

На последних модных показах манекенщики стали появляться на подиумах с небрежными укладками. Они начали носить торчащие в разные волосы, напоминающие популярную в субкультуре панков прическу Liberty spikes («Шипы свободы»), а также прически героев аниме и аватаров из видеоигр 2000-х годов.

Подобные образы, например, были продемонстрированы на шоу брендов Dior и Prada. При этом последний показал свою версию укладки.

«Prada сегодня предлагает гораздо более неоднозначную интерпретацию. Шипы остаются, но теряют свой воинствующий подтекст. Они становятся более пластичными, более удобными в носке и почти элегантными», — отметили журналисты.

Ранее в июне сообщалось, что детская прическа стала трендом у женщин летом 2026 года.