Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в купальнике. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в съемках рекламной компании собственного коллаборации с брендом ViX. На одном из кадров модель позировала в желтом бикини, которое дополнила макси-юбкой в тон. Манекенщице уложили волосы назад и сделали макияж в естественном стиле. Знаменитость снялась на фоне горы и океана.

23 июня Хантингтон-Уайтли опубликовала в личный блог фото в темно-синем топе с декольте Alo, который сочетала с удлиненными велосипедками и перчатками. Модель позировала с собранными в хвост волосами и без макияжа в спортзале.

До этого Хантингтон-Уайтли и Стетхэм появились на премьере фильма «7 псов», которая состоялась в Египте. Модель выбрала для закрытого светского мероприятия темно-синее облегающее платье с вырезами, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к наряду золотые массивные браслеты и серьги. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.