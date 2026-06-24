Перечислены средства, после которых кожа будет сиять

Средства для поддержки микробиома помогут сделать кожу сияющей. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор Анна Вовон.

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«Все больше внимания уделяется не агрессивному обновлению кожи, а ее восстановлению. Именно поэтому растет популярность средств, направленных на поддержку микробиома, укрепление кожного барьера и улучшение естественных процессов регенерации», — заявила врач.

Она рассказала, что особый интерес специалистов вызывают биотехнологические ингредиенты нового поколения, среди которых экзосомы и сигнальные пептиды.

«Экзосомы — микроскопические внеклеточные везикулы, участвующие в межклеточной коммуникации. Они помогают клеткам обмениваться биологической информацией и рассматриваются учеными как перспективное направление в эстетической медицине и антивозрастном уходе», — объяснила Вовон.

Эксперт призвала обратить внимание на центеллу азиатскую, которая известна своими успокаивающими и восстанавливающими свойствами.

«Современные технологии позволили использовать ее потенциал на новом уровне. В сочетании с биомиметическими пептидами экзосомы становятся частью инновационных формул, направленных на поддержку процессов регенерации и улучшение общего состояния кожи», — отметила врач.

По ее мнению, будущее индустрии красоты принадлежит биотехнологическим ингредиентам.

«Мы наблюдаем переход от агрессивных методов воздействия к технологиям, которые помогают коже работать правильно самостоятельно. Экзосомы, пептиды, факторы роста и другие инновационные компоненты открывают совершенно новые возможности для ухода за кожей. Главная цель сегодня не создать кратковременный эффект сияния, а улучшить качество кожи на длительный срок», — заявила эксперт.

Вовон также рекомендовала не забывать о базовых принципах ухода. Она напомнила, что для здорового сияния кожи необходимы регулярное очищение, достаточное увлажнение, поддержание защитного барьера и ежедневное использование солнцезащитных средств.