Перечислены средства, после которых кожа будет сиять

Доктор Вовон: средства для поддержки микробиома помогут сделать кожу сияющей
Средства для поддержки микробиома помогут сделать кожу сияющей. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор Анна Вовон.
«Все больше внимания уделяется не агрессивному обновлению кожи, а ее восстановлению. Именно поэтому растет популярность средств, направленных на поддержку микробиома, укрепление кожного барьера и улучшение естественных процессов регенерации», — заявила врач.
Она рассказала, что особый интерес специалистов вызывают биотехнологические ингредиенты нового поколения, среди которых экзосомы и сигнальные пептиды.
«Экзосомы — микроскопические внеклеточные везикулы, участвующие в межклеточной коммуникации. Они помогают клеткам обмениваться биологической информацией и рассматриваются учеными как перспективное направление в эстетической медицине и антивозрастном уходе», — объяснила Вовон.
Эксперт призвала обратить внимание на центеллу азиатскую, которая известна своими успокаивающими и восстанавливающими свойствами.
«Современные технологии позволили использовать ее потенциал на новом уровне. В сочетании с биомиметическими пептидами экзосомы становятся частью инновационных формул, направленных на поддержку процессов регенерации и улучшение общего состояния кожи», — отметила врач.
По ее мнению, будущее индустрии красоты принадлежит биотехнологическим ингредиентам.
«Мы наблюдаем переход от агрессивных методов воздействия к технологиям, которые помогают коже работать правильно самостоятельно. Экзосомы, пептиды, факторы роста и другие инновационные компоненты открывают совершенно новые возможности для ухода за кожей. Главная цель сегодня не создать кратковременный эффект сияния, а улучшить качество кожи на длительный срок», — заявила эксперт.
Вовон также рекомендовала не забывать о базовых принципах ухода. Она напомнила, что для здорового сияния кожи необходимы регулярное очищение, достаточное увлажнение, поддержание защитного барьера и ежедневное использование солнцезащитных средств.