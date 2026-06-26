Экс-солистка группы «Демо» показала лицо без макияжа

Экс-солистка поп-группы «Демо», живущая в США российская певица Саша Зверева показала внешность без макияжа. Пост опубликован в ее Telegram-канале.

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45-летняя исполнительница хита «Солнышко» (также песня известна под названием «Солнышко в руках» — прим. «Ленты.ру») запечатлела лицо крупным планом. Она предстала перед камерой без декоративной косметики, отметив, что предпочитает принимать возрастные изменения.

«Естественное старение. Здесь нет макияжа. Нет ботокса, подтяжки лица, пластической хирургии. Мой выбор», — указала в подписи певица.

Ранее в июне 45-летняя жена рэпера Басты, дизайнер Елена Вакуленко-Пинская также показала внешность без макияжа.