Стало известно, как избежать импульсивных покупок

Чтобы избежать импульсивных трат, перед покупкой нужно взять паузу на сутки. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель бренда Sabellino Марина Юшваева.

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«Дайте себе 24 часа на все, что выбивается из привычных цветов и силуэтов вашего гардероба. Настоящие находки эту паузу спокойно выдерживают — наутро вы по-прежнему их хотите. А тревожные покупки часто отпускают сами. Не вините себя в непостоянстве. Наоборот, это значит, что фильтр сработал как надо», — заявила эксперт.

Юшваева также посоветовала перед покупкой подумать, куда можно надеть вещь в ближайшие две недели. По ее словам, если есть конкретный ответ, то это осознанный выбор.

«Также необходимо спросить себя: "Что именно я сейчас хочу получить?" — новую вещь или что-то, что эта вещь должна дать? Уверенность перед сложным разговором? Подтверждение, что ты все еще нравишься себе? Это реальная проверка мотива. Иногда честный ответ избавляет от желания покупать вовсе», — рекомендовала эксперт.

Специалист предупредила, что вещи, купленные поздним вечером, чаще всего возвращаются, потому что они изначально не подходят.

«Работает это так: когда спокойно, выбор одежды похож на тихий разговор с собой: кто я сегодня, куда иду, какое настроение. Решение приходит неспешно, часто все продумывается заранее. А в тревоге все переворачивается. Покупка вдруг становится единственным, что можно сделать прямо сейчас — и сразу увидеть результат», — объяснила Юшваева.

Эксперт также рассказала, что у тревоги в гардеробе есть три узнаваемых типа. Первый она назвала «броней».

«Хочется всего закрытого, строгого, с четкими линиями — плотный жакет, прямые плечи, высокий ворот. Так бывает, когда на работе тяжело и есть ощущение, будто нужно держать оборону», — поделилась специалист.

Вторым типом, по словам Юшваевой, является — «растворение».

«Полная противоположность: оверсайз, свободные бесформенные силуэты, желание спрятаться в ткани. Большая мягкая одежда становится способом ненадолго исчезнуть из-под взгляда, способом выдохнуть и не соответствовать внешним ожиданиям», — отметила эксперт.

Она заявила, что самым коварным для кошелька является тип «компенсация».