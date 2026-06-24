Стало известно, как избежать импульсивных покупок

Основатель бренда Sabellino Юшваева: перед покупкой нужно взять паузу на сутки
Чтобы избежать импульсивных трат, перед покупкой нужно взять паузу на сутки. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель бренда Sabellino Марина Юшваева.
«Дайте себе 24 часа на все, что выбивается из привычных цветов и силуэтов вашего гардероба. Настоящие находки эту паузу спокойно выдерживают — наутро вы по-прежнему их хотите. А тревожные покупки часто отпускают сами. Не вините себя в непостоянстве. Наоборот, это значит, что фильтр сработал как надо», — заявила эксперт.
Юшваева также посоветовала перед покупкой подумать, куда можно надеть вещь в ближайшие две недели. По ее словам, если есть конкретный ответ, то это осознанный выбор.
«Также необходимо спросить себя: "Что именно я сейчас хочу получить?" — новую вещь или что-то, что эта вещь должна дать? Уверенность перед сложным разговором? Подтверждение, что ты все еще нравишься себе? Это реальная проверка мотива. Иногда честный ответ избавляет от желания покупать вовсе», — рекомендовала эксперт.
Специалист предупредила, что вещи, купленные поздним вечером, чаще всего возвращаются, потому что они изначально не подходят.
«Работает это так: когда спокойно, выбор одежды похож на тихий разговор с собой: кто я сегодня, куда иду, какое настроение. Решение приходит неспешно, часто все продумывается заранее. А в тревоге все переворачивается. Покупка вдруг становится единственным, что можно сделать прямо сейчас — и сразу увидеть результат», — объяснила Юшваева.
Эксперт также рассказала, что у тревоги в гардеробе есть три узнаваемых типа. Первый она назвала «броней».
«Хочется всего закрытого, строгого, с четкими линиями — плотный жакет, прямые плечи, высокий ворот. Так бывает, когда на работе тяжело и есть ощущение, будто нужно держать оборону», — поделилась специалист.
Вторым типом, по словам Юшваевой, является — «растворение».
«Полная противоположность: оверсайз, свободные бесформенные силуэты, желание спрятаться в ткани. Большая мягкая одежда становится способом ненадолго исчезнуть из-под взгляда, способом выдохнуть и не соответствовать внешним ожиданиям», — отметила эксперт.
Она заявила, что самым коварным для кошелька является тип «компенсация».
«Яркая, статусная вещь покупается как попытка добыть себе настроение, которого сейчас нет. Узнать его легко: вещь берется на эмоциях, надевается один раз, а потом годами висит в шкафу с биркой. Потому что к тому моменту, когда подходящий повод наконец находится, настроение уже другое», — объяснила Юшваева.