Жена Басты показала внешность без макияжа

Елена Вакуленко-Пинская, 45-летняя дизайнер и супруга рэпера Басты (Василия Вакуленко), опубликовала на своей странице в Instagram* фотографию, на которой запечатлена без макияжа. На снимке, сделанном крупным планом, Вакуленко-Пинская предстает с распущенными волосами и в вязаном топе молочного цвета.

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«Спасибо за комплименты. Мой фейстюн — удачное освещение и очень хороший косметолог», — подписала снимок женщина.

Сам Баста в мае рассказала, как на одном из концертов прямо на сцене потерял временный зуб. По словам артиста, это произошло, когда он исполнял шестую по счету песню. Вакуленко признался, что случайно задел его во время выступления, после чего зуб упал на сцену.

Среди прочего рэпер поделился, что младшая дочь запрещает ему шутить и позорить ее перед своими подругами. Артист в шуточной манере отметил, что получит дома «люлей» за рассказ об этом. Кроме того, он поведал историю о том, как ребенок отчитал его за ужином в ресторане.

А летом 2025 года в российском медиапространстве разгорелся скандал после того, как беременная блогерша опубликовала в Instagram* отзыв о концерте Басты, в котором выразила ряд недовольств. В ответ на это жена Елена Пинская жестко раскритиковала блогершу в своем Telegram-канале.

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