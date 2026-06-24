Трендовые шорты лета 2026: гид по главным моделям сезона

Лето в самом разгаре, а это значит, что пора обновлять гардероб и присматриваться к главным трендам сезона. Многие думают, что шорты — это исключительно ультракороткая длина и максимум открытости. Но в 2026 году стилисты и мировые бренды полностью переписали правила игры.

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На подиумах и городских улицах вместо откровенных мини царят комфорт, практичность и элегантность. Забудьте о вещах, которые сковывают движения — в этом сезоне правят бал свободные силуэты, удобные ткани и продуманная длина. Подробнее о трендовых шортах рассказала стилист-имиджмейкер, историк моды Ирина Катыхина.

Бермуды: главный хит сезона

Бермуды уверенно захватывают подиумы и сердца модниц по всему миру. Шорты длиной до колена или чуть ниже стали настоящим открытием сезона.

«Их главное преимущество — невероятная универсальность. В легких льняных бермудах можно отправиться на воскресную прогулку по парку, в джинсовых — встретиться с подругами в кафе, а в модели из костюмной ткани в паре с пиджаком можно даже появиться в офисе, если дресс-код позволяет», — подчеркивает стилист.

Карго: утилитарный стиль на пике популярности

Не менее популярны в этом сезоне и карго. Теперь это не просто грубые шорты с карманами, а стильный элемент гардероба. В 2026 их модно сочетать с шелковыми блузами и легкими рубашками, создавая неожиданный и очень интересный контраст между грубой фактурой карго и утонченными тканями. Ирина:

«Ключевые детали сезона — накладные карманы, удобная резинка на поясе и длина миди. Цветовая гамма — классическая и природная: хаки, оливковый, песочный и спокойный серый».

Шорты-баллон: объем и драма

Один из самых ярких и необычных трендов этого лета — шорты-баллон. Они пришли на смену привычным моделям и мгновенно завоевали внимание фэшн-инфлюенсеров и стилистов.

«Отличительная черта таких шорт — объемный крой, который напоминает форму классического баллона или фонарика. Они собираются на талии на резинку или пояс, а книзу сужаются, создавая эффект "шарика". Этот фасон выглядит дерзко, необычно и добавляет образу игривости и драматичности», — рассказывает эксперт.

По словам стилиста, шорты-баллон идеально подходят для тех, кто не боится экспериментировать и хочет выделиться из толпы. Их лучше всего сочетать с облегающим верхом: водолазкой, топом или тонким свитером, заправленным внутрь, чтобы сохранить пропорции фигуры.

«Цвета выбирайте нейтральные: черный, белый, молочный, серый или бежевый, чтобы они стали главным акцентом вашего лука», — добавляет Ирина.

Бельевой стиль: романтика и нежность

Для тех, кто ищет романтичный и нежный образ, дизайнеры приготовили шорты в бельевом стиле. Это самый неожиданный, но очень красивый тренд сезона: атласные и кружевные модели с пижамными принтами. Стилист:

«Не стоит бояться сочетать их с грубым жакетом и классическими туфлями на каблуке. Такой контраст текстур и стилей помогает избежать слишком домашнего и расслабленного образа, делая его по-настоящему модным и современным».

Спортивный шик: баскетбольные шорты

Поклонникам спортивного шика понравится тренд на баскетбольные шорты. Удобные, свободные, они идеально вписываются в концепцию casual-луков. Настоящий тренд сезона — сочетание их с обувью на каблуке, что создает модный контраст и выглядит очень свежо.

Главное правило сезона

Главное правило, которое стоит запомнить в этом сезоне: шорты должны быть удобными. Выбирайте модели из натуральных и дышащих тканей — лен, хлопок. Не бойтесь экспериментировать с длиной и фасонами, примеряйте бермуды, карго, шорты-баллон и спортивные модели.