Анастасия Ивлеева повалялась в грязи в купальнике

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева в откровенном образе повалялась в грязи. Кадры опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Знаменитость разместила серию кадров, на которых она снялась в черном слитном купальнике на тонких бретелях и с собранными в небрежную прическу волосами.

При этом на одном из снимков звезда легла в ванну, наполненную грязью и расположенную на улице. Образ Ивлеевой завершили панама и солнцезащитные очки.

В мае Ивлеева снялась в бикини со словами «с лечебным этапом покончено». По словам Ивлеевой, фотографировал ее муж Филипп Бегак во время отдыха в Китае.