Пять оттенков румян для свежего лица в любом возрасте

Румяна — продукт, который может мгновенно превратить уставшее лицо в отдохнувшее, а может добавить лишних лет, подчеркнуть все неровности и мимику. Все дело в оттенке.

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Слишком темный, серый или холодный цвет сделает черты строже, усилит тени под глазами и визуально состарит. Теплый, мягкий, близкий к естественному румянцу, наоборот, освежит, смягчит и сделает макияж легким. Какие же тона стоит взять на заметку, чтобы не прогадать?

Персиково-розовые

Самый безопасный и универсальный вариант. Персиково-розовые румяна имитируют естественный румянец, который появляется после прогулки в прохладную погоду. Они добавляют коже тепла, делают лицо мягче и убирают бледность, особенно если тон кажется сероватым.

Лучше всего выбирать полупрозрачные текстуры. Они легко распределяются, не дают четких границ и не подчеркивают шелушения (правда, слишком сухие румяна все-таки могут чуть подчеркнуть шелушения, поэтому, если кожа очень сухая, стоит ее предварительно хорошенько увлажнить). Наносить румяна стоит на яблочки щек, тщательно растушевывая к вискам. Так эффект останется натуральным, можно с легкостью попасть в тренды макияж без макияжа.

Пудрово-розовые

Если вы не любите яркий румянец, этот вариант создаст деликатный, едва заметный эффект. Он не привлекает внимания, но лицо выглядит свежее, а не так, словно вы пару месяцев не выходили на улицу. Пудрово-розовый оттенок прекрасно смягчает резкие и угловатые черты лица. Текстура тоже многое решает.

Для этого цвета лучше брать кремовые, жидкие или сатиновые формулы. Легкое сияние делает кожу визуально более гладкой и не утяжеляет макияж. С матовыми плотными текстурами стоит быть аккуратнее: они могут подчеркнуть сухость и сделать лицо более усталым, чем оно есть.

Теплый коралл

Коралловые румяна — это смесь розового и теплого оранжевого пигмента, они довольно яркие сами по себе. Если у вас тусклый тон и болезненный вид, теплый коралл запросто вернут лицу природную живость. Особенно хороши румяна, когда кожа кажется безжизненной после длительной болезни или дефиците витаминов. Только с теплыми коралловыми румянами важен баланс насыщенности.

Светло-коралловые оттенки подходят для повседневного макияжа и выглядят естественно. Яркие версии наносите тончайшим слоем и тщательно растушевывайте, чтобы цвет не смотрелся чужеродным пятном и не добавлял лишней строгости.

Теплые ягодные

Ягодные тона с теплым подтоном придают лицу выразительность и объем. Они особенно заметны на светлой коже, когда чертам не хватает контраста. Лицо становится визуально моложе, словно вы недавно сделали процедуры лифтинга.

Выбирайте полупрозрачные текстуры — они позволяют регулировать интенсивность и не перегружают образ. А вот холодные фиолетовые или сливовые оттенки лучше обходить стороной: они подчеркивают круги под глазами и сосудики, а также делают тон серым. Особенно, если у вас слишком бледная кожа с куперозом.

Нюд с бежевым или карамельным подтоном

Этот вариант работает как мягкий скульптор. Он практически не дает цвета, как вышеперечисленные румяна, но согревает тон кожи, смягчает линии лица и создает ощущение более плотной, ухоженной кожи. Отличный выбор для любителей макияжа без макияжа и максимально нюдовых вариантов.

Наносить подобные оттенки лучше ближе к линии скулы, растушевывая вверх по направлению к вискам. Прием дает лифтинг-эффект и не допускает эффекта плоских щек. Важно, чтобы нюд не уходил в серый или песочный, иначе он будет работать против вас.

Как выбрать румяна и не ошибиться

Несколько простых правил помогут вам всегда попадать в цель.

Ориентируйтесь на свой естественный румянец. Лучший тест — цвет, который появляется на щеках после получасовой прогулки на свежем воздухе. Именно этот оттенок будет выглядеть на вас органично.

Избегайте холодных и серых тонов. Холодный розовый, серо-бежевый и лиловый часто делают кожу бледнее и подчеркивают тени. Теплые или нейтральные подтоны, наоборот, смягчают черты и освежают.

Обращайте внимание на текстуру кожи. Для сухой кожи лучше брать кремовые, жидкие или сатиновые румяна — они не подчеркивают шелушения. Для жирной подойдут легкие пудровые формулы без плотного матового финиша.

Проверяйте цвет при дневном свете. Искусственное освещение в магазине искажает восприятие. Посмотрите на румяна у окна или выйдите на улицу. Тогда сразу станет понятно, добавляет ли оттенок свежести или делает лицо тяжелее.

Наносите румяна тонким слоем. Лучше нанести чуть-чуть и при необходимости добавить, чем переборщить. Избыток продукта, даже идеально подходящего вам по цвету, подчеркнет текстуру кожи и утяжелит макияж.

Румяна — это инструмент, который работает только в умелых руках. Правильный оттенок и грамотное нанесение способны сделать лицо более молодым, отдохнувшим и ухоженным без лишних усилий. Ошибочный же выбор добавит + 5-10 лет к возрасту и сделает лицо осунувшимся. Поэтому, лучше несколько раз примерить понравившийся оттенок, чем потратить деньги и в итоге не воспользоваться покупкой ни разу.