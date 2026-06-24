Ана де Армас выложила фото в крошечном бикини

Бывшая девушка актера Тома Круза, актриса Ана де Армас появилась, снялась в купальнике у бассейна. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ана де Армас позировала в пестром крошечном бикини. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Актриса также снялась с компанией друзей в загородном доме.

В октябре 2025 года стало известно, что Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев романа.

«Том и Ана хорошо проводили время вместе, но их отношения как пары подошли к концу. Они останутся хорошими друзьями, но больше не будут встречаться. Они просто поняли, что не смогут зайти слишком далеко, и что им лучше быть приятелями», — заявил инсайдер издания The Sun.

Собеседник таблоида добавил, что актеры продолжат работать вместе. По его словам, Ана де Армас уже утверждена на роль в следующем фильме Тома Круза.

В феврале впервые возникли слухи о романе Тома Круза с актрисой Аной де Армас. Пару сфотографировали во время свидания в День всех влюбленных. В начале мая пару засняли в Лондоне.