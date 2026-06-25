Ведущий «Модного приговора» назвал главные тренды в одежде для мужчин

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал главные тренды в одежде для мужчин. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Это очень красиво! Золотые / серебряные джинсы, сюртуки и доломаны, рыхлый трикотаж, твид, вышивка… Прекрасно все! Мужскому Dior я говорю да!», — написал Рогов.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.