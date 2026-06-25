Ирина Шейк показала, как выглядит без макияжа

Супермодель Ирина Шейк снялась без макияжа и укладки. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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40-летняя Ирина Шейк показала лицо без макияжа и укладки. Модель позировала у окна во время заката.

До этого Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Dolce & Gabbana.

4 июня Шейк посетила вечеринку бренда Desigual, которая состоялась на вилле The Farm в муниципалитете Сан-Хуан. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия шоколадный топ и мини-юбку, украшенные пайетками. Образ манекенщицы дополнили черные кожаные босоножки на каблуках и массивные серьги.

21 июня Шейк появилась на публике в черном комплекте, который состоял из облегающего топа и юбки. Супермодель дополнила образ сабо на каблуках в тон, золотым массивным анклетом и кольцом. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами.