Модель Эльза Хоск снялась в кружевном топе

Беременная «ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, снялась на мяче. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эльза Хоск позировала в сером трикотажном топе с кружевными вставками, белых льняных брюках и бежевой куртке. Образ дополнили солнцезащитные очки и сумка с леопардовым принтом. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий макияж.

Недавно Хоск продемонстрировала фигуру в укороченных шортах в полоску, расстегнутой белой рубашке и черном жакете. Образ дополнили черные лоферы, бейсболка и сумка. Волосы модель распустила и отказалась от макияжа.

25 апреля Эльза Хоск сообщила, что стала лицом новой рекламной кампании бренда Gucci. На одном из фото «ангел» Victoria's Secret позировала в черном бельевом платье с голой спиной и открытыми руками. Образ дополнили вечерние туфли, сумка из кожи и длинные серьги с бриллиантами. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали укладку с локонами.