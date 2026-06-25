42-летняя звезда «Универа» показала обновленный имидж

Звезда «Универа». актриса Наталья Рудова, показала обновленный имидж. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Наталья Рудова перекрасила волосы в холодный блонд. В кадре актриса позировала в джинсовой мини-юбке с разрезом и черном топе с глубоким декольте.

«Красивая», «Шикарная», «Очень идет», — написала Рудова.

6 мая Наталья Рудова устроила фотосессию на пляже во время отдыха. На одном из кадров актриса позировала в черном топе с открытыми плечами и вырезом, который сочетала с мини-юбкой в тон, плавками и кепкой. Артистка предстала перед камерой с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Рудова посетила мероприятие по случаю дня рождения онлайн-кинотеатра «КИОН», которое прошло в Театре на Цветном. Актриса позировала перед фотографами в черных кружевных шортах, топе и рубашке. Образ дополнила сумка Chanel. Волосы актрисе выпрямили и сделали вечерний макияж.