Звезда сериала «Воронины» восхитила поклонников снимками в бикини

В сети восхитились уволенной из театра из-за возраста российской актрисой Екатериной Волковой в откровенном виде. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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44-летняя звезда сериала «Воронины», исполнившая роль Веры Ворониной, снялась на территории отеля во время поездки во Францию. Она предстала перед камерой в разноцветном бикини, состоявшем из топа-бандо и трусов с завязками на бедрах. При этом артистка показала фигуру в полный рост.

© Соцсети

«У нас тут 38 градусов, а на солнце — все 45, кажется. Такого мы не планировали. Признавайтесь, кто сглазил? Мы выкрутились и надели купальники», — указала в подписи Волкова.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях.

«Очаровательная красавица», «Такая сексуальная», «Фигура изумительная, невозможно не восхищаться!», «Великолепная. Побольше бы подобных фото. Богиня», — заявили юзеры.

Ранее в июне 48-летняя российская актриса Екатерина Климова разочаровала фанатов внешним видом на новых фото.