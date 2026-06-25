Стилист рассказал, какие ткани и узоры актуальны этим летом

Этим летом «новую жизнь» получают кружево и вышивка, заявила стилист Анна Скороходова в разговоре с «Радио 1». Она рассказала, что теперь это не устаревшие наряды, а трендовые. Особенно эксперт советует присмотреться к вологодскому кружеву.

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«Также кружево и вышивка перестали быть "бабушкиным" наследием, наше исконно русское вологодское кружево выглядит не архаично, а трендово», — объяснила Скороходова.

Стилист отметила, кроме этого, в тренде этим летом лёгкие ткани — лён, хлопок, вискоза. И никакой синтетики! Ведь стиль — это только про цвет и фасон, но и про ткань и тактильные ощущения.

«В жаркую погоду стиль начинается не столько с силуэта, сколько с ткани. Основы гардероба — лён, хлопок, вискоза, и минимум синтетики. От слишком плотной ткани, которая хороша для осени, стоит отказаться. Выбирайте вещи так, чтобы между телом и одеждой оставался воздух», — добавила собеседница портала.

Стилист также отметила, что актуальность потеряли прямые сарафаны. А вот длинна макси, наоборот, набирает популярность. Скороходова считает, что это идеальный вариант, поскольку длинные юбки и платья и смотрятся эффектнее, защищают от ожогов.