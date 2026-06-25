Эксперт рассказал о ключевых правилах современной успешной свадьбы

Пышные банкеты уходят в прошлое. Средний чек на одного приглашенного вырос до 8−10 тысяч рублей. Поэтому тренд 2026 года — камерная свадьба на 20−30 человек. Именно этот формат стал самым популярным, рассказал «Свободной Прессе» старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко.

© РИА Новости

Так, эконом вариант торжественного мероприятия в Москве стоит от 1 до 1,5 миллиона рублей. В Екатеринбурге камерная свадьба на 20−30 человек обходится в среднем в 900 тысяч — 1,2 миллиона. Во Владивостоке — 1−1,5 миллиона рублей. В Крыму на эти деньги можно получить полностью организованное торжество с выездной регистрацией.

«В Новосибирске пары пошли еще дальше — многие отказываются от банкетов, предпочитая скромную церемонию и фотосессию без застолья. Но в принципе, можно сделать заключение, что минимальная сумма для качественной камерной свадьбы по России — около 1,5 миллиона рублей», — отметил Супруненко.

Что касается полноценного банкета (50−70 гостей), Москва здесь является абсолютным лидером по стоимости. Формат стартует от 3 миллионов рублей, а стильный праздник с хорошим рестораном и шоу-программой обойдется в 2,5−4,5 миллиона.

Екатеринбург заметно демократичнее. При выборе качественных подрядчиков бюджет на банкет для 50−70 человек составит 1−1,5 миллиона рублей. Это логично дороже, чем камерная свадьба, но все же значительно ниже московских расценок.

Во Владивостоке придется закладывать 1,5−2 миллиона рублей. Крым и юг России сохраняют относительную доступность — бюджеты здесь только приближаются к 1,5 миллионам, что заметно ниже московских расценок, но все-таки выше, чем пару лет назад.

«Среди самых частых ошибок молодоженов можно назвать, например, потребительский кредит на свадьбу. В отличие от ипотеки, кредит на праздник не создает актива. Сюда же можно отнести и отсутствие резервного фонда. Незапланированные расходы — норма, но рекомендуется закладывать 10−15% сверх сметы. Кроме этого, — позднее бронирование. Начинать подготовку лучше за 9−12 месяцев. Так, в Крыму свадьбы с большими бюджетами организовываются заблаговременно — примерно за год. Плюс, есть недооценка расходов на гостей. Трансфер, размещение иногородних, дополнительные напитки, подарки могут добавить 20−30% к бюджету», — подчеркнул Супруненко.

Эксперт далее несколько рекомендаций, как правильно составить свадебный бюджет:

детальная смета по всем статьям;

выделите категорию «непредвиденные расходы» (10−15%);

зафиксируйте бюджет и расставляйте приоритеты;

подписывайте договоры с подрядчиками заранее, пока цены не выросли;

четко распределите, кто за что платит (семьи или пара).

«Ключевые правила успешной свадьбы сегодня — камерность, раннее бронирование и четкий бюджет с резервом. В среднем по стране торжество обходится в 1,5−3 миллиона рублей, и эти деньги лучше инвестировать в то, что останется на память: профессионализм ведущего, качество съемки и сытых гостей», — заключил Супруненко.

Ранее Государственная дума окончательно приняла закон, сохраняющий порог доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) должен перейти на уплату НДС.