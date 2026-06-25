Самбурская подразнила поклонников кадрами в откровенном бикини

39-летняя Настасья Самбурская в очередной раз взбудоражила фанатов пляжными фото в откровенных купальниках. Актриса опубликовала целую серию соблазнительных кадров, где со всех ракурсов показала свою точеную фигуру.

© WomanHit.ru - МК

Надо сказать, звезде «Универа» и исполнительнице шансона точно есть чем гордиться. Учитывая, что таких форм она добилась не с помощью новомодных препаратов для похудения, а регулярными тренировками в сочетании с режимом питания. Если сравнивать период, когда Настасья снималась в первых сезонах «Универа», и нынешнее время, то перемены более чем поражают. Хотя находятся и критики, которые считают, что Самбурская «совсем усохла», и ее срочно надо откармливать. Однако преданные фанаты впечатлены телом Настасьи, которая, как сегодня модно говорить среди блогеров, переживает свою «прайм-эру».

© Соцсети

© Соцсети

© WomanHit.ru - МК

«Молодец девочка! Живет в свое удовольствие. Цветет, поет, развивается», «Богиня», «Шикарная!», «Роскошество», «Эстетика в каждом кадре. Очень красиво!», «Куколка», «Красота такая, и людей рядом нет. Вы что, весь пляж арендовали?», — пишут фолловеры.

Среди комментаторов нашелся и юный поклонник, который посетовал, что ему всего 20 и шансов завоевать сердце актрисы у него маловато. Самбурская не оставила юношу без внимания.

«А хочется, чтобы сразу стало 45», — написала она.

Весной артистка рассказывала о досадном ЧП на концерте. Поломалось звуковое оборудование, и ей пришлось продолжать выступление без микрофона. Однако зрители в обиде не остались, они подпевали Настасье и даже радовались, что попали на уникальный «живой» концерт.