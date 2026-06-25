Кайли Дженнер вышла на публику в облегающем платье

Бизнесвумен Кайли Дженнер появилась на вечеринке в вечернем образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер позировала в облегающем бежевом платье из архивной коллекции Gucci 1999 года. Образ дополнили солнцезащитные очки и туфли на высоких каблуках. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

13 мая Дженнер снялась в черных брюках-каприи и топе в тон. Образ дополнили мюли, украшения, а также бордовая лаковая сумка Birkin от Hermes, выполненная из кожи крокодила. Точная стоимость изделия неизвестна из-за уникальности, однако сумма может достигать нескольких миллионов рублей. Волосы Дженнер уложила локонами и сделали макияж с матовой помадой.

Позже Кайли Дженнер выложила фото в черном лифчике и спущенных синих джинсах. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж. Бизнесвумен позировала сидя на подоконнике. На других кадрах она примерила другие комплекты нижнего белья.

Недавно Кайли Дженнер показала фигуру в черном мини-платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Волосы ей уложили крупными прядями и сделали макияж. Съемка прошла в интерьере спальни.