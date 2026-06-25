Ани Лорак опубликовала фото в топе с впечатляющим декольте

Певица Ани Лорак показала фигуру в укороченном топе с декольте. Исполнительница разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ани Лорак снялась после тренировки в спортзале. Певица позировала перед зеркалом в сером укороченном топе с декольте, который сочетала с короткими джинсовыми шортами и белыми кроссовками. Поп-исполнительница была запечатлена с собранными в пучок волосами и без макияжа.

В мае Лорак опубликовала фото в красном лифе бикини, который дополнила белой расстегнутой рубашкой и короткими джинсовыми шортами. Певица позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Артистка сидела на качелях на пляже.

Позже муж Лорак заснял ее в откровенном купальнике. Артистка позировала в цветном монокини с глубоким декольте в объятиях Исаака Виджраку после массажа. Исполнительница поделилась этими кадрами в Instagram.

Лорак в марте 2025 года официально зарегистрировала отношения с Виджраку, который называет себя потомком африканских шаманов. Они впервые встретились в Греции: тогда мужчина пригласил артистку на свои тренинги, а во время ретрита исполнительница познакомилась с ним поближе, и у пары начался роман. Певица признавалась, что ее продолжают критиковать за выбор мужа, но она старается относиться к этому философски.