Самая красивая женщина в мире снялась для рекламы в полупрозрачном платье

Модель и бизнесвумен Белла Хадид снялась в «голом» платье и блестящем бюстгальтере. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Белла Хадид показала бекстэдж со съемок новой рекламной кампании собственного парфюмерного бренда Orebella. Манекенщица предстала в разноцветном полупрозрачном платье с декольте, из под которого выглядывал розовый сияющий бюстгальтер. Модель дополнила образ шарфом в тон и серьгами. Знаменитость позировала с мокрыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле в воде.

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1 июня Хадид снялась с парфюмами Orebella в магазине косметики. Модель сообщила фанатам, что теперь они могут приобрести ароматы в новом месте. Манекенщица была запечатлена в белом топе с глубоким декольте, джинсах в тон с черным ремнем и остроносых туфлях на каблуках. Бизнесвумен позировала с распущенными волосами и макияжем.

До этого Хадид вышла на публику в белой прозрачной блузе с рюшами, которая была украшена пайетками. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Супермодель позировала перед камерой в бежевый брюках, солнцезащитных очках, золотых серьгах и ожерелье. Знаменитость собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с розовым блеском для губ.