В Роскачестве объяснили, как определить долговечность одежды в магазине

Качество одежды может пострадать уже при первой стирке. В магазине необходимо не только оценить внешний вид вещи, но и проверить ее состав. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

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«Если синтетических волокон более 70 процентов, от покупки лучше отказаться: такая ткань практически не дышит и с высокой вероятностью быстро потеряет форму после первой же стирки», — отметили в ведомстве.

Для повседневного гардероба стоит выбирать одежду, в которой натуральные волокна составляют не менее 45 процентов, а синтетические — не более 55. Еще одна деталь, на которую стоит обращать внимание в магазине, — качество швов. По словам специалистов, они должны быть ровными и прочными, без торчащих ниток. Особое внимание следует уделить карманам и в местах крепления фурнитуры, там должны быть машинные закрепки.

Эксперты также посоветовали внимательно изучить маркировку изделия. На ярлыке обязательно должны быть указаны состав ткани, страна-производитель и рекомендации по уходу, передает Life.ru.

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