Жена российского футболиста показала содержимое его косметички

Жена российского футболиста Артема Мещанинова Лада показала содержимое его косметички со словами «мне плохо». Ролик, набравший 715 тысяч просмотров, она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Блогерша с никнеймом ladamilky продемонстрировала обесцвеченный от давности дырявый пакет «Лэтуаль».

«Если вы думаете, что это постановка, — этот человек ходит с этим пакетом на игры на протяжении пяти лет. Со мной уже связывался "Лэтуаль" и предлагал Артему новые пакеты», — призналась супруга спортсмена.

В ролике футболист признался, что косметичке в действительности около 11 лет. При этом жена подчеркнула, что клуб подарил Мещанинову именной кейс, также в его арсенале имеется черная сумка Gucci для хранения косметики, однако он ими не пользуется.

В пакете у защитника оказалась черная расческа Tangle Teezer, зубная паста итальянского бренда Marvis и санитайзер Zielinski & Rozen. Помимо этого, футболист также носит с собой липкий ролик для чистки одежды и гель для укладки волос.

Лада также достала из косметички белый чехол для зубной щетки, однако самой щетки внутри не оказалось. Жена россиянина заметила зубную нить со вкусом клубники, сыворотку с гиалуроновой кислотой, дезодорант Zielinski & Rozen и духи Paco Rabanne 1 million.

В апреле молодежь начала носить с собой «тревожные косметички». Блогеры начали показывать в соцсетях содержимое небольших сумок и пеналов, наполненных вещами, которые призваны снять неожиданный приступ тревоги или паники.