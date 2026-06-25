Перечислены способы продлить срок службы бюстгальтера

Бренд-менеджер британской марки средств для стирки Stergene Эдди Митчелл назвала способы продлить срок службы бюстгальтера. Материал публикует The Sun.

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Отмечается, что обычно при регулярной носке указанный предмет гардероба служит от 6 до 12 месяцев. Однако частая машинная стирка при стандартном режиме сокращает срок до 2-6 месяцев, поскольку бра состоят из тонких эластичных волокон и каркасных элементов, которые плохо переносят нагрев, трение и интенсивный отжим.

«Стирка бюстгальтеров в машине на обычном режиме вместе с остальным бельем — верный способ быстро привести их в негодность. Отжим, трение и тяжесть другой одежды растягивают резинки, деформируют чашечки и разрушают каркас изделия», — отметила эксперт.

В то же время срок эксплуатации вещи можно увеличить, если преимущественно удалять загрязнения вручную и выбирать мягкие моющие средства. В свою очередь, при использовании стиральной машины следует включать деликатный режим, выбирать низкую температуру воды и помещать бюстгальтер в защитный сетчатый мешок. Кроме того, предпочтительно отказаться от сушильных машин, поскольку высокая температура быстро разрушает эластичные нити, из-за чего белье теряет форму и перестает поддерживать грудь, указала специалистка.

В апреле специалист по уборке и уходу за домом и автор книг на данную тему блогерша Линси Кромби из Великобритании раскрыла неожиданную причину неприятного запаха от одежды после стирки.