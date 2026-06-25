Ирина Пинчук рассказала о свадьбе мечты на вечеринке Super и Global White

Блогер Ирина Пинчук поделилась планами на будущую свадьбу на презентации лимитированной коллекции средств для ухода за полостью рта Super Peach Bloom от медиа о звёздах Super и бренда Global White. Мероприятие прошло в ресторане Reina.

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По словам Пинчук, она мечтает о пышной свадьбе в горах Алтая и хотела бы отпраздновать это событие в узком кругу близких.

«Я мечтаю о пышной свадьбе, потому что у меня такой не было. Я всегда представляла себя в пышном платье. Мне хотелось бы свадьбу в мае, в горах Алтая. Свадьба — это событие для нас, а не для массовки, поэтому хотелось бы отметить её в узком кругу», — призналась инфлюенсер.

© Пресс-служба

На вечеринке также присутствовал блогер Игорь Ражабов: он до сих пор не привык к своей популярности:

«Я до сих пор не верю в то, что у меня есть большая аудитория. Мой мозг не воспринимает то, что меня знают люди, что они подписаны на меня, что я могу идти по торговому центру и меня будут узнавать».

О поддержке близких во время своего профессионального роста рассказала блогер Лолита Лазаренко:

«Семья однозначно поддержала меня. Весь мой рост произошёл благодаря мужу, который очень сильно в меня верил».

Поводом для встречи стал запуск эксклюзивной коллекции средств для улыбки Super Peach Bloom со вкусом персика и матчи. Коллаборация объединила экспертизу Super в мире звёзд и опыт Global White в уходе за полостью рта. Гости вечера первыми познакомились с новинкой, попробовали авторский десерт «Персик», созданный специально к запуску, и посетили зону кастомизации, где можно было нанести индивидуальную гравировку на зубную щётку из новой коллекции.

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Среди гостей вечера были также замечены Александр Парфенов, Евгения Аверьянова, Регина Ильиных, Артём Коротков, Егор Натс, Дарья Колегова, Катрин BigBeautyBoss, Анна Саакян и другие.