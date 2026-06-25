Ирина Пинчук рассказала о свадьбе мечты на вечеринке Super и Global White
Блогер Ирина Пинчук поделилась планами на будущую свадьбу на презентации лимитированной коллекции средств для ухода за полостью рта Super Peach Bloom от медиа о звёздах Super и бренда Global White. Мероприятие прошло в ресторане Reina.
По словам Пинчук, она мечтает о пышной свадьбе в горах Алтая и хотела бы отпраздновать это событие в узком кругу близких.
«Я мечтаю о пышной свадьбе, потому что у меня такой не было. Я всегда представляла себя в пышном платье. Мне хотелось бы свадьбу в мае, в горах Алтая. Свадьба — это событие для нас, а не для массовки, поэтому хотелось бы отметить её в узком кругу», — призналась инфлюенсер.
На вечеринке также присутствовал блогер Игорь Ражабов: он до сих пор не привык к своей популярности:
«Я до сих пор не верю в то, что у меня есть большая аудитория. Мой мозг не воспринимает то, что меня знают люди, что они подписаны на меня, что я могу идти по торговому центру и меня будут узнавать».
О поддержке близких во время своего профессионального роста рассказала блогер Лолита Лазаренко:
«Семья однозначно поддержала меня. Весь мой рост произошёл благодаря мужу, который очень сильно в меня верил».
Поводом для встречи стал запуск эксклюзивной коллекции средств для улыбки Super Peach Bloom со вкусом персика и матчи. Коллаборация объединила экспертизу Super в мире звёзд и опыт Global White в уходе за полостью рта. Гости вечера первыми познакомились с новинкой, попробовали авторский десерт «Персик», созданный специально к запуску, и посетили зону кастомизации, где можно было нанести индивидуальную гравировку на зубную щётку из новой коллекции.
Среди гостей вечера были также замечены Александр Парфенов, Евгения Аверьянова, Регина Ильиных, Артём Коротков, Егор Натс, Дарья Колегова, Катрин BigBeautyBoss, Анна Саакян и другие.