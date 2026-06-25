Восточный подход к красоте: кто из турецких актрис делал пластику

Кто бы мог подумать, что на смену бесконечным латиноамериканским сериалам придут колоритные истории турецких «дизи». Пока женская аудитория увлеченно сопереживает перипетиям главных героев, которые влюбляются, расстаются, ненавидят с присущей им страстью и восточным темпераментом, мужская половина откровенно любуются игрой и грацией утонченных турецких актрис.

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Эффектные девушки сразу привлекают внимание идеальными чертами лица и точеными фигурами, создавая образ современных восточных принцесс. В чем же секрет — в особом уходе, генетике или это результат удачной пластики? Давайте разбираться вместе с пластическим хирургом, экспертом в области лица и тела Марией Хайдар.

По словам хирурга, европейские каноны красоты несколько отличаются от восточных. У представителей последних обычно четко прослеживаются черты национального менталитета, которые европейцы часто воспринимают как воинственные.

«Жесткий овал лица, крупный нос, выдающийся вперед подбородок. Причем характерные акценты восточного типажа встречаются как у мужчин, так и у женщин», — подчеркивает Мария.

С возрастом пропорции лица у представителей Востока меняются, визуально становясь более грубыми.

«Наплывшие веки, раннее провисание подбородочно-шейного угла, выдающаяся форма носа могут испортить внешность и создавать сложности в восприятии у окружающих. Для тех, чья профессия связана с публичностью, например, актеров, это может оказаться большим недостатком и препоной для успешной карьеры на европейской сцене», — добавляет наш эксперт.

Вот почему обращения к пластическим хирургам — не редкость среди восточных представителей творческой среды. Турецкие актрисы сейчас очень популярны в мире и, по мнению экспертов, во-многом благодаря более европейски ориентированной внешности. И здесь, конечно, не обошлось без помощи профессионалов.

Ханде Эрчел

Когда Ханде впервые появилась на экранах в сериале «Дочери Гюнеш», вряд ли кто-то мог предположить, что вскоре эта очаровательная девушка с округлым лицом, пухлыми щечками и полноватой фигурой превратится в сногсшибательную красотку на уровне голливудских див. По мнению поклонников и специалистов, ее сегодняшний облик — это результат нескольких пластических операций: ринопластики, блефаропластики, коррекции средней и нижней трети лица, липосакции, маммопластики.

«У Ханде были веские причины на то, чтобы решиться на такие кардинальные перемены. По ее словам, на заре карьеры она не раз получала отказы в съемках из-за претензий к ее внешности. Ей пришлось сильно похудеть и заняться особым уходом, что и дало такой впечатляющий результат, а вот пластику она отрицает. В любом случае, вряд ли Ханде жалеет о сделанном преображении, ведь сейчас она считается одной из самых популярных и красивых турецких актрис», — комментирует Мария.

Неслихан Атагюль

Девушка с белорусско-черкесскими корнями — яркий пример того, как трудолюбие, упорство и незаурядный талант помогли покорить не только национальный, но и мировой кинематограф. Ее внешность долгое время отличали заметные припухлости под глазами, которые добавляли взгляду особого драматизма. Этот врожденный недостаток актриса сумела превратить в своеобразную «фишку» для своих героинь.

«Вероятно, со временем этот эффект начал тяготить актрису и добавлять ей не только драмы, но и возраста. Скорее всего, она решилась на трансконъюктивальную нижнюю блефаропластику и избавилась от малярных мешков. Вероятно также, что девушка делала ринопластику и коррекцию скул», — рассказывает наш эксперт.

Фахрие Эвджен

Вот на что только не пойдешь, чтобы выглядеть безупречно в кадре и в жизни. Ведь на кону блестящая карьера, международное признание и любовь самого Бурака Озчивита!

«Эксперты насчитали около 14 пластических операций, которые делала актриса. Среди них: ринопластика, коррекция формы и объема губ, нитевой лифтинг, удаление комков Биша, SMAS-подтяжка, эндоскопический лифтинг. Результат оказался именно таким, как хотела Фахрие — более мягкие европейские черты лица, не лишенные, тем не менее, благородной утонченности и восточного шарма», — отмечает пластический хирург.

Несмотря на явные изменения во внешности, турецкая звезда продолжает утверждать, что она не прибегала к пластике, а только старается держать себя в форме и регулярно ухаживает за кожей.

Эбру Шахин

Внешность актрисы всегда отличала непринужденная естественность, которая заставляла сомневаться в проведении пластики даже самых внимательных зрителей. После премьеры сериала «Ветреный», который сделал из Эбру национальную звезду, споры о ее безупречной, подкупающей натуральностью красоте разгорелись с новой силой.

И все же многие уверены, что Эбру прибегала к пластике. Но сделана она настолько деликатно, что ее следы совсем не видны. Так, нос актрисы стал выглядеть меньше и аккуратнее, скулы — более выразительными, а губы приобрели объемную соблазнительность.

«Изменения только мягко подчеркнули естественные черты лица звезды, добавив им гармонии и привлекательности. Что ж, браво пластическим хирургам Эбру!» — подчеркивает Мария.

Мерьем Узерли

Эта актриса вписала свое имя в страницы турецкого и мирового кино как исполнительница Хюррем из сериала «Великолепный век». Большинство зрителей во всем мире знают ее именно по этой роли, где она блистала во всей красе.

Сейчас звезде 42 года, но она по-прежнему отлично выглядит. Гладкая кожа, подтянутый овал лица, ясный взгляд, пухлые губы...

«Делала ли она пластику? Вероятно, да, ведь ее облик заметно "отшлифован" не только диетами и косметикой. Скорее всего, Мерьем прибегала к ринопластике, эндоскопическому лифтингу, ботулинотерапии», — добавляет хирург.

Некоторые поклонники считают, что актриса немного переборщила с преображением, но выглядит она сейчас явно свежее.