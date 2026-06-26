В рамках промотура нового «Человека-паука» Зендея продолжает демонстрировать один из самых продуманных звёздных гардеробов сезона. Для фотоколла в Париже актриса появилась в образе, который идеально вписался в рекордную июньскую жару и при этом сохранил связь с супергеройской эстетикой фильма.

Вместо очередного кутюрного платья Зендея сделала ставку на винтажную футболку Spider-Man оверсайз-кроя, которую её стилист Лоу Роуч нашел на eBay всего за $35. Благодаря размеру XXL футболка превратилась в мини-платье, став главным элементом образа. Дополняли его белые лодочки Christian Louboutin, лаконичные серьги, часы Rolex Cosmograph Daytona и помолвочное кольцо от Jessica McCormack.

Если во время пресс-туров фильмов «Дюна» и «Претенденты» Зендея и Роуч сделали метод-дрессинг практически отдельным жанром, то сейчас они работают тоньше и ироничнее. Вместо буквальных костюмов и театральных цитат появляются детали, понятные поклонникам франшизы: паутина на винтажном платье Giorgio Armani, красно-чёрная палитра, отсылки к костюму Человека-паука в макияже и аксессуарах. Даже ресницы актрисы на одном из мероприятий были уложены в технике «паучьих лапок».

Рядом с Зендеей появился её супруг и партнёр по фильму Том Холланд. Для мероприятия он выбрал кастомный образ от Louis Vuitton с бордовым жакетом и лакированными туфлями в тон. Пара продолжает развивать собственную версию «парного стиля»: без прямого копирования образов, но с тонкими цветовыми и визуальными перекличками, которые делают каждый совместный выход особенно эффектным.