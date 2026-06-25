Шесть вещей для модного образа на пляже

Ваше появление на побережье — это такое же стильное «высказывание», как и любой другой выход в свет. Поэтому не стоит ограничиваться купальником и очками. Тем более, что тренды круизных коллекций легко повторить. Разбираемся, какие вещи в этом помогут.

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Понятие resort-wear давно вышло за рамки простой пляжной одежды. Сегодня это полноценное фэшн-направление с круизными коллекциями и трендами. А современный пляжный образ легко способен «выдержать» продолжение дня на террасе ресторана или прогулку по набережной. Давайте выясним, какие его элементы будут самыми актуальными летом 2026.

1. Шорты, многослойность и горох: выбираем купальник.

Конечно, купальник — это ключевая деталь пляжного образа. Один из главных модных приемов сезона — многослойность. В продаже есть и готовые модели с двойными деталями, но инфлюенсеры идут дальше и сами комбинируют два одинаковых купальника разных цветов. Эффектнее всего смотрится сочетание контрастных цветов или контрастных фактур — например, глянцевой и матовой.

Еще один тренд — купальники с шортиками вместо классических бикини. Это смотрится свежо и по-девичьи, но без ненужной инфантильности.

В классических моделях купальника делайте ставку на принт. В этом сезоне самым актуальным стал мелкий горох.

2. Второй слой: парео, рубашка или кроше.

Парео летом 2026 года перестало возглавлять список антитрендов и, как это часто бывает в фэшн-индустрии, перекочевало сразу в тренды — привет, ностальгия по нулевым. Правда, само парео изменилось: сегодня оно однотонное, может быть из натуральных тканей, а некоторые модели украшает бахрома.

Другой стильный вариант второго слоя — хлопковая рубашка оверсайз. На курорте идеально смотрится белая или в тонкую голубую полоску. Верхние пуговицы можно не застегивать, а если хочется обозначить силуэт, просто добавьте ремень.

Пляжное платье-кроше замыкает тройку самых актуальных вариантов. В круизных коллекциях таких моделей было очень много: от платьев в пол более плотной вязки до «рыболовной сети» — выбирайте любую.

3. Платок вместо шляпы.

Платки и косынки стали одним из главных трендов весеннего-летнего сезона, поэтому неудивительно, что и в пляжной моде ими предлагают заменить поднадоевшие соломенные шляпы. Впрочем, носить их необязательно на голове: можно использовать платок в качестве топа-бандо, повязать на сумку или вплести в косу.

4. Бодичейн — главный аксессуар сезона.

Бодичейн — это украшение для тела из нескольких длинных цепочек. Тренд на него запустила Хейли Бибер, потом его подхватил Saint Laurent, так что сейчас можно смело говорить о том, что такой аксессуар будет у всех стильных девушек на пляже.

Носить его можно по-разному:

с купальником — тонкую цепочку сочетать с принтованными моделями, более акцентные — с однотонными;

вместо пояса, продевая через шлевки шорт, брюк или юбок;

с открытой талией, заполняя украшением пространство между кроп-топом и джинсами с низкой посадкой.

5. Тканевая сумка вместо плетеной корзины.

Конечно, плетеные корзины всегда будут символом отпуска на море, но более актуальный вариант — текстильные тоуты. Они вместительные, но не висят мешком, легко встраиваются в городской аутфит и не требуют «переодевания» между пляжем и продолжением дня. А плетеную сумку можно оставить для атмосферных фото.

6. Яркая обувь.

В этом году сланцы выделяются не фасоном, а цветом — чем ярче, тем лучше. При этом актуальные модели выглядят лаконично: тонкие ремешки и никаких платформ, допустим только небольшой каблук.

Особенно эффектно яркие сланцы смотрятся с нейтральной базой — бежевым или черным купальником. При правильной стилизации такая обувь подойдет и для города.

Но главная составляющая любого пляжного образа — это легкая небрежность и расслабленность, ведь вы на отдыхе! И наша капсула отлично вписывается в эту концепцию. Добавьте ее в чемодан, и каждый день отпуска станет вашим модным дефиле без лишних усилий.